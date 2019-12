© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista a Filippo Falco, trequartista del Lecce. Il Messi del Salento parla anche del sogno Nazionale: "È il mio sogno, sin da bambino ho pensato all’emozione che può regalare una convocazione in Nazionale. A 27 anni è giusto che mi prefigga l’obiettivo più prestigioso. Non è mai troppo tardi. Toni e Grosso sono arrivati in azzurro a una certa età e poi hanno anche vinto il Mondiale".

Falco parla anche di mister Fabio Liverani: "Cura i dettagli, pretende la massima dedizione e in campo, soprattutto per chi gioca davanti alla sua panchina, è un martello pneumatico. Ha ragione quando dice che, grazie a lui, al giocatore con qualità tecniche ho aggiunto le doti dell’atleta. Spesso mi parla di quand’era calciatore e, più che le gambe, faceva viaggiare veloce il cervello. Liverani mi ha completato".