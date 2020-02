© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Falco, seconda punta del Lecce, dopo la vittoria a sorpresa sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono tre punti importantissimi perché ci permettono di allungare sulla zona calda. Sapevamo di poter far bene, siamo venuti qui e siamo stati attenti contro un grande Napoli. La vittoria è meritata. Noi ci sacrifichiamo tutti davanti, specie quando incontriamo le grandi squadre. Siamo contenti che si sia sbloccato Lapadula, anche i nuovi hanno dato maggiore qualità alla prestazione. L'apporto dei tifosi non è mai mancato, sono sempre venuti in 2-3 mila fuori casa. Ci sostengono tutte le domeniche. Abbiamo un concetto di gioco che proviamo a portare avanti su tutti i campi".