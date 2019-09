Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Torino-Lecce, Diego Farias ha commentato la sua prestazione ed il momento della squadra giallorossa:

"Ho tanta voglia di giocare, sono venuto qui per questo, per aiutare la squadra a centrare la salvezza il prima possibile. Il mister ha il suo modo di pensare e lo mette in campo, noi attaccanti facciamo tutto quello che dice lui. Questo il vero Lecce? Possiamo fare sempre meglio, abbiamo una bella squadra e proveremo a fare il nostro calcio per ottenere punti.

Dopo l'espulsione di San Siro ti aspettavi che il mister ti desse subito un'opportunità così importante? "Credo nel mio lavoro e in quello che faccio durante la settimana. A San Siro ho sbagliato ma in settimana lavoro sempre al massimo e il mister sicuramente lo vede. A Cagliari giocavo una partita e tre no, la continuità è quella che ho avuto a Empoli dove giocavo sempre 90 minuti e sono riuscito a fare il mio calcio".