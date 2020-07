Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Saponara out. Chiesa titolare, davanti Ribery-Cutrone

vedi letture

In campo alle ore 21,45 al Via del Mare scendono Lecce e Fiorentina, in una sfida che assume fortemente i tratti di uno scontro salvezza: i salentini per guadagnarsela, i toscani per non rimanere invischiati nelle zone pericolose. Liverani riserva ben poche sorprese nella scelta del suo undici iniziale, con l'unica novità che risiede nella scelta di Majer al posto di Saponara, rispetto alle attese della vigilia: davanti le sorti giallorosse sono affidate a Farias e all'ex Babacar. Iachini, dal canto suo, cambia invece le carte rispetto alle previsioni, a cominciare dal secondo portiere Terracciano tra i pali, ed inserendo Ghezzal nuovamente da mezzala, con Chiesa a tutta fascia e davanti la coppia offensiva formata da Cutrone e Ribery. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la partita.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu; Babacar, Farias.

Allenatore: Fabio Liverani.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Allenatore: Giuseppe Iachini.