© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla amareggiato dopo il 2-2 di ieri contro il Cagliari, in particolare per l'episodio del calcio di rigore segnato da Lapadula che ha causato lo scontro tra l'attaccante e Olsen, poi entrambi allontanati: "Provo un grande rammarico, perché avremmo dovuto giocare in doppia superiorità, 11 contro 9, negli ultimi 10 minuti. Qui si fanno tante masturbazioni mentali su falli di mano, apertura di braccia e VAR. E il Lecce ha subìto il cartellino rosso a Lapadula, che ha preso tre colpi dal portiere avversario, senza aver fatto nulla. Perderemo per squalifica il nostro giocatore, per la simulazione di Olsen, protagonista di un’incredibile sceneggiata".