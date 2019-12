© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista classe ‘95 Radoslav Tsonev a gennaio lascerà quasi sicuramente il Lecce per andare a giocare con maggiore continuità in Serie C. Sul bulgaro, come rivela Tuttocalciopuglia.com, si sarebbero mossi infatti due club della terza serie come Potenza e Sudtirol. Tsonev piace in particolar modo al club altoatesino allenato da quello Stefano Vecchi che già in passato aveva messo gli occhi sul bulgaro.