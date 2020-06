Lecce, Gabriel e la salvezza: "Adesso le distanze sono tutte annullate, ci saranno sorprese"

"Stiamo lavorando molto duro, sono passate diverse settimane in cui ci stiamo allenando ogni giorno". Parla così il portiere del Lecce. Gabriel, ai canali ufficiali del club: "Ci stiamo soffermando su aspetti tecnici e di forza per recuperare tutto ciò che non abbiamo fatto. Noi portieri stiamo lavorando bene e ci faremo trovare pronti. I rumors esterni riguardanti play-out e algoritmo? Certo che sentiamo tutti questi discorsi e ci facciamo un'idea, ma penso che il nostro focus dev'essere soltanto legato al campo senza pensare a tutto ciò che c'è all'esterno. C'è un obiettivo da raggiungere senza pensare a tutto il resto. La classifica? Io penso che le distanze siano tutte annullate, ora ci possono essere tante sorprese. Giocare ogni tre giorni e senza tifosi sono degli aspetti che possono cambiare veramente tanto. Il tifo? Ci mancherà tanto, perché abbiamo sempre avuto il sostegno sia in casa che in trasferta. Cercheremo di fare il massimo per farli gioire da casa".