© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pre partita di Torino-Lecce ha parlato ai microfoni di Sky Sport il portiere giallorosso Gabriel:

"Sappiamo che sarà una partita difficile, abbiamo tanta voglia ma sappiamo che affronteremo una squadra forte e preparata. Noi nella sosta abbiamo cercato di preparare al meglio la gara.

Non è stato l'avvio di campionato che ci aspettavamo ma sappiamo tutti che il nostro obiettivo non è guardare alle prime partite ma al traguardo finale che per noi vale come lo scudetto o addirittura di più. Ci vorrà tanto sacrificio e tanta voglia. Davanti loro sono molto forti, sono giocatori molto tecnici e fisici, ci vorrà attenzione su ogni contrasto.

Babacar? Si sta inserendo molto bene, è un bravo ragazzo, si sta allenando bene e sicuramente ci darà una grossa mano".