Lecce, Gabriel: "Qui gruppo coeso. Lavorare con Liverani è stimolante"

© foto di Matteo Bottazzo

Il portiere del Lecce, Gabriel, ha parlato nel corso della conferenza stampa. Queste le parole riportate da tuttolecce.net: "Stiamo lavorando bene, ci siamo confrontati con una squadra come il Frosinone che veniva dalla Serie A, è stato un test importante per noi. I tifosi? Sono straordinari e sono sicuro che ci daranno un contributo importante durante il campionato. Devo dire che è stato molto bello vedere tanti tifosi nel ritiro, cercheremo di dare loro tante soddisfazioni".

Sull'allenatore: "Liverani? Ha idee positive, cerca di far tirare fuori il meglio da ogni giocatore, questo è un vantaggio per tutti. Avere un allenatore così fa bene ad ogni giocatore, perché ti stimola a fare sempre di più".

Sulla Serie A: "Giocheremo tutte le partite come se fossero l'ultima, perché sappiamo che non sarà facile ma faremo di tutto per far bene. Lecce rappresenta una grande occasione per me, sono qui per dimostrare il mio valore. Tornare a San Siro per me sarà sicuramente una bella esperienza. È uno stadio bellissimo. Vivere quell'atmosfera sarà stimolante per tutti noi".