© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giovane difensore Antonino Gallo, classe 2000, ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi alla piazza di Lecce dove è arrivato dopo lo svincolo dal Palermo: “Il mio auspicio è quello di fare bene e poter rimanere in questo contesto. Come caratteristiche sono un terzino sinistro con una discreta tecnica, veloce e sto migliorando sulla fase difensiva che è fondamentale. Io sono a disposizione della società che deciderà il meglio per la mia carriera.”