© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi tutto pronto allo 'Stadio Via del Mare' per Lecce-Hellas Verona, gara valida per il 2° turno di Serie A in programma alle ore 20:45. Mister Liverani schiera un 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle di Falco e Lapadula, complice la squalifica di Farias. Juric, sul fronte opposto, lancia invece dal 1' Amrabat e manda in campo Gunter al posto dello squalificato Dawidowicz nel suo 3-4-2-1.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Shakov, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Amrabat, Zaccagni; Tutino. All.: Juric.