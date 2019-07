Lecce, i giorni di Burak Yilmaz. Ciano o Farias? Forse entrambi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tante sono le trattative in piedi in casa Lecce, alcune pronte a essere definite altre in attesa affinché scatti il via libera per il trasferimento. E in quest'ultima casistica va inclusa la situazione di Burak Yilmaz: l'attaccante turco è ormai pronto a sposare la causa giallorossa, soprattutto dopo averne apprezzato l'insistente corteggiamento della società capitanata da Saverio Sticchi Damiani, che ha finalmente svelato quello che era il suo sogno di mercato. Nelle casse del Besiktas dovrebbero entrare 1,5 milioni di euro, una trattativa che si è sbloccata sia per il contratto in scadenza della punta con i bianconeri il prossimo giugno, sia per una situazione economica del club che non è proprio delle migliori.

Ma non c'è solo Burak. Il Lecce, infatti, da tempo cerca una seconda punta che possa giocarsi il posto da titolare con Filippo Falco: la scelta è ricaduta da tempo su Diego Farias, che almeno inizialmente non è partito in ritiro con il Cagliari. Camillo Ciano è un'alternativa, ma non è da escludere che possano arrivare entrambi visto il modulo di Liverani che prevede un trequartista dietro alle due punte. E da rifinitore l'attaccante del Frosinone ci sa fare, per lui parla la carriera. Affare a buon punto anche per Gianluca Lapadula, anche se inizia a crescere la concorrenza per l'ex Milan.

In difesa l'uruguaiano e possente Agustin Rogel è più di un'idea, il diesse Meluso lo visionerà e deciderà se portarlo nel Salento o meno. Per Luca Rossettini, ai margini del progetto Genoa, c'è già un accordo di massima. Piace anche Matias Silvestre, libero di trovare una nuova sistemazione dopo l'ultima esperienza all'Empoli.