Lecce, i colpi ufficiali: Lapadula, Rossettini e tante scommesse estere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista di una difficile ed intrigante stagione in Serie A, il Lecce di mister Liverani ha già mosso passi importanti sul mercato, in attesa del possibile colpo ad effetto Burak Yilmaz. Per la porta ecco lo svincolato Gabriel, mentre in difesa sono tanti i volti nuovi sbarcati in Salento: Brayan Vera (Leones), Biagio Meccariello (Brescia), Romario Benzar (Steaua Bucarest) e l'esperto Luca Rossettini (Genoa). Per il centrocampo ecco il colpo Yevhen Shakhov (PAOK), mentre davanti l'arrivo di Gianluca Lapadula porta in dote gol ed esperienza della categoria.

LECCE (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, VERA; Tachtsidis, Petriccione, SHAKHOV; Mancosu; Falco, LAPADULA. All: Liverani (confermato).