Lecce, i voti al mercato: caccia all'affare esotico, Imbula colpo hipster

Un mercato fatto di idee, viaggi, tentativi. Alla ricerca di un colpo esotico, col compito di rinforzare una squadra che in due anni è approdata dalla Serie C alla Serie A. Il Lecce si è mosso tanto, ha chiuso affari importanti: il ds Mauro Meluso ha nel complesso rinforzato la squadra a disposizione di mister Fabio Liverani. Per l'attacco, ha sondato tantissimi nomi: Yilmaz, Choupo-Moting, Guidetti, Adebayor. Una caccia conclusa col nome di Khouma El Babacar, che il nostro campionato lo conosce benissimo ed è in perenne ricerca della consacrazione. Prima dell'ex Fiorentina, ecco altri due attaccanti d'esperienza come Gianluca Lapadula e Diego Farias. Dovranno segnare con continuità, per alimentare i sogni del Via del Mare. Il colpo hipster, comunque, c'è stato: Giannelli Imbula, dallo Stoke. Sugello internazionale a un mercato che magari non sarà stato tale da scompaginare la corsa per la salvezza, ma dà comunque ai salentini la possibilità di lottare e merita nel complesso una buona sufficienza. Capitolo cessioni: è stata sfoltita la rosa, unica piccola pecca non aver capitalizzato per finanziare la campagna acquisti.

Operazioni in entrata, VOTO 6

Babacar (Sassuolo)

Giannelli Imbula (Stoke City)

Diego Farias (Cagliari)

Andrea Rispoli (Palermo)

Cristian Dell'orco (Sassuolo)

Simone Lo Faso (Palermo)

Gianluca Lapadula (Genoa)

Luca Rossettini (Genoa)

Gabriel (Perugia)

Romario Benzar (Steaua Bucarest)

Yevhen Shakhov (PAOK)

Biagio Meccariello (Brescia)

Brayan Vera (Leones)

Operazioni in uscita, VOTO 5,5

Pedro Costa Ferreira (Teramo)

Francesco Cosenza (Alessandria)

Andrea Saraniti (Vicenza Virtus)

Mattia Persano (Svincolato)

Stefano Pettinari (Trapani)

Cesare Bovo (Ritirato)

Luca Di Matteo (Teramo)

Antonio Marino (Venezia)