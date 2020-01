© foto di Federico De Luca

Il Lecce guarda in Brasile per rinforzare l'attacco. Come riporta Sky Sport, i salentini starebbero infatti provando a portare in Serie A Angelo Araos, fantasista classe 1997 del Corinthians, con la formula del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Un'operazione però non semplice, visto che il club brasiliano non sembra volersene privare in questo momento.