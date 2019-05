Lecce, il primo acquisto è Tachtsidis. Riscattato per mezzo milione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo acquisto, se così si può chiamare, del Lecce dopo la promozione in Serie A è quello di Panagiotis Tachtsidis, centrocampista arrivato a gennaio dal Nottingham Forest e diventato immediatamente un elemento fondamentale nello scacchiere di Liverani. La società salentina ha infatti sborsato mezzo milione di euro riscattando, come da accordo, l’intero cartellino del greco che tornerà così a giocare in Serie A dopo le esperienze con Roma, Catania, Torino, Verona e Genoa.