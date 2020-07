Lecce, il primo scontro-salvezza è deludente. E l'attacco leggero non funziona

Il primo scontro diretto per la salvezza non ha regalato grandi emozioni al Lecce, il ko per 2-1 in casa contro la Sampdoria è di quelli che fa rumore. Adesso i giallorossi sono scivolati a -4 dalla quintultima posizione, mentre il divario dal primo posto utile per la salvezza resta invariato a un solo punto e con il calendario che prevede ancora la trasferta al “Ferraris” contro il Genoa, con il quale sarà fino all’ultimo duello per la permanenza in Serie A.

Ancora una volta, nella sfida di ieri, si son palesati i problemi offensivi di una squadra a cui manca un punto di riferimento in avanti. L’infortunio di Lapadula ha creato non pochi grattacapi a Liverani, che anche ieri - come contro la Juventus - ha schierato un attacco leggero e senza centravanti. Falco e Saponara non hanno infastidito più di tanto la retroguardia della Sampdoria. E poi c’è un “giallo” Babacar, ancora una volta partito dalla panchina e incapace di dare la scossa alla squadra nel secondo tempo. Un divorzio che a fine anno appare inevitabile. L’unica nota positiva, invece, è il ritorno in campo di Diego Farias: il brasiliano ha messo una mezz’oretta abbondante nelle gambe e chissà che sabato contro il Sassuolo non possa far parte della formazione di partenza. Un rischio, visti i lunghi mesi di inattività tra infortuni e Covid, che toccherà a Liverani capire se sarà o meno il caso di correre.