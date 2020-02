Lecce, impresa a Napoli. Donati: "Questa è la strada giusta"

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dopo il successo contro il Napoli, Lecce sogna. E spera. In una salvezza non certo facile ma che i salentini si stanno giocando gara dopo gara. Questo il post social del terzino Giulio Donati del Lecce del San Paolo per 3-2. "Una vittoria di squadra, abbiamo saputo soffrire ed esprimere poi il nostro gioco, questa è la strada giusta, adesso pensiamo a preparare al meglio la partita con la SPAL".