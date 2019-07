Lecce, in chiusura le trattative per Babacar e Dell'Orco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce, secondo quanto riporta Sky Sport, sta chiudendo le trattative con il Sassuolo per El-Khouma Babacar e Cristian Dell’Orco. Entrambi i giocatori arriveranno in Salento in prestito con diritto di riscatto. Si attende solo il sì definitivo dell'ex attaccante della Fiorentina, mentre resta viva la pista che porta a Burak Yilmaz