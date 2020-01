© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LECCE-INTER 1-1 - 72' Bastoni, 77' Mancosu



FABIO LIVERANI 8 - Prepara la partita come meglio non si potrebbe. Rinuncia al 4-3-1-2 e in generale ai quattro dietro, puntando su un sostanzioso ed efficace 3-4-1-2 che non è altro che un 5-3-2 mascherato. La squadra esegue perfettamente e anche quando l'Inter la sblocca trova l'intuizione giusta con l'innesto di Falco. Azzeccato anche l'inserimento di Majer.

ANTONIO CONTE 5 - Non riesce a cambiare rotta quando già i primi 45' avevano evidenziato le difficoltà anche solo a concludere in porta. La mossa Bastoni dà i suoi frutti mentre davanti e in mezzo al campo non cambiano gli uomini e nemmeno le prestazioni.