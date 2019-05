Lecce, ipotesi Bertolacci: il 30 giugno si svincolerà dal Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ipotesi Lecce per Andrea Bertolacci. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista, che si svincolerà dal Milan il prossimo 30 giugno, potrebbe tornare in Puglia al club che lo ha lanciato in Serie A. Possibile contatto tra le parti già nelle prossime ore, per trovare l'accordo sul contratto.