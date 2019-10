Lecce-Juventus, formazioni ufficiali: Sarri sceglie Can, Liverani Farias

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non sono poche le novità proposte da Sarri per la sfida del Via del Mare al Lecce di Liverani, per il primo anticipo del sabato della nona giornata: robusto turnover che investe tutti i reparti, iniziando dalla difesa, dove l'ottimo Cuadrado dell'ultimo mese si concede un turno di stop, lasciando spazio a Danilo sulla corsia destra. Per le sovrapposizioni dovrà chiedere aiuto ad Emre Can, schierato titolare in luogo di Khedira, mentre come mezzala sinistra c'è Bentancur. Davanti, l'attacco è in HD: Higuain e Dybala per la prima volta titolari insieme, causa il turno di riposo concesso a Ronaldo. Alle loro spalle un sempre positivo Bernardeschi. Di seguito le scelte del tecnico bianconero:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachsidis, Tabanelli; Mancosu, Farias, Babacar.

A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Lapadula, Falco, Shakhov, La Mantia, Tabanelli, Rispoli, Lo Faso, Dell'Orco.

Allenatore: Coppola.

Non c'è Falco nell'undici scelto da Liverani (che non sarà in panchina per squalifica, ndr) ma Farias dal primo minuto a far coppia con Babacar. Mancosu invece è il fantasista, mentre Majer-Tachtsidis-Tabanelli compongono la cerniera di centrocampo. Confermato Meccariello dopo le buone risposte date col Milan, si schiererà laterale destro con Rossettini-Lucioni al centro e Calderoni sulla sinistra.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Cuadrado, Rugani, Demiral, Khedira, Matuidi, Rabiot, Han, Olivieri.

Allenatore: Sarri.