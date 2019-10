Lecce-Juventus, i voti ai tecnici: Liverani bagna le polveri bianconere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver ceduto contro Verona, Napoli e Roma, il Lecce trova al quarto tentativo il primo punto casalingo da quando è tornata in Serie A: lo fa, vuole il caso, in assenza di Liverani, oggi in tribuna per squalifica e sostituito in panchina da Coppola. Deludente la prova della Juventus, praticamente mai in grado di concludere verso la porta di Gabriel nella ripresa, fatta eccezione per il rigore realizzato da Dybala. Risponde, sempre nella ripresa e sempre su rigore, Mancosu per la squadra salentina. Andiamo a vedere come i tecnici hanno "giocato" la sfida:

FABIO LIVERANI-MANUEL COPPOLA 7 - Già nel primo tempo si ha l'impressione che solo una giocata, come un tiro da fuori o un calcio piazzato, possa aiutare la Juventus al Via del Mare: merito di un Lecce capace di far gravitare gli attaccanti di Sarri fuori dall'area di rigore e costringere Bernardeschi a vagare per il campo alla ricerca di uno spiraglio in cui far pesare la propria qualità. Oltre al buon comportamento difensivo, il duo giallorosso ha la "fortuna" (ci vuole anche quella) di ottenere il pareggio subito dopo il vantaggio realizzato da Dybala: da lì in poi i bianconeri dominano ma solo nella statistica del possesso palla.

Le pagelle del Lecce

MAURIZIO SARRI 5 - Bernardeschi è coinvolto nel gioco bianconero a sprazzi e questo va contro tutti i principi del sarrismo: il duo offensivo al contempo ha tanta voglia di mettersi in mostra ma poca di condividere le luci della ribalta. Scambi rari e molte più conclusioni individuali che gioco di squadra: il risultato sono pochissimi tiri verso la porta di Gabriel, con la difesa del Lecce che lavora per concedere solo conclusioni dalla media-lunga distanza agli avanti bianconeri. Il centrocampo, rinnovato per questione di turn over, convince ma non sa rendersi pericoloso con gli inserimenti, un marchio di fabbrica del duo Matuidi-Khedira. C'è poi la gestione di de Ligt, anche oggi protagonista dell'episodio decisivo: l'olandese non demerita, ma non sembra ancora il mostro di precocità e autorevolezza che impressionava ad Amsterdam.