Lecce-Juventus, Sarri perde Pjanic: problema muscolare, entra Khedira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo cambio per la Juventus, che ha sfiorato il nuovo vantaggio con Bernardeschi e ora dovrà fare a meno del proprio regista, Miralem Pjanic: problema muscolare per il bosniaco, che al termine di uno scatto si è fermato e ha chiesto il cambio alla propria panchina. Sarri accentra Bentancur e inserisce Khedira, provando a mantenere lo stesso impianto di gioco per la sua squadra.