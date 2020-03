Lecce, la classifica non sorride più. Una sosta per mettere a punto la difesa

vedi letture

Bel gioco sì, ma ora più che mai diventano determinanti i punti. Il Lecce nell'ultimo weekend ha assistito da spettatore ai recuperi della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. E, dando uno sguardo alla classifica, per la prima volta dopo molto tempo i salentini tornano in zona retrocessione. Ecco perché il bel gioco esaltato in questi mesi ora conta molto poco: quelle tre vittorie di fila, contro Torino, Napoli e SPAL, non devono essere soltanto un'eccezione ma dovrebbero diventare una costante.

La sosta imprevista ha dato e darà la possibilità all'allenatore Liverani di recuperare Babacar, Farias e Falco, con i primi due assenti da ormai troppo tempo e con il talentino pugliese che punta al rientro per la gara contro il Milan in programma domenica (se dovesse giocarsi...). Ma soprattutto di lavorare sulla difesa, il vero campanello d'allarme di una squadra che subisce gol con troppa facilità: le 56 reti incassate fanno di quella del Lecce la peggior retroguardia del campionato. Un fattore da non sottovalutare per quelli che sono i traguardi da raggiungere.