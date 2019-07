Lecce, La Mantia: "Lapadula? La concorrenza non mi spaventa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Lecce Andrea La Mantia ha parlato in conferenza stampa dal ritiro salentino in vista della prossima stagione di Serie A soffermandosi anche sull’arrivo di Gianluca Lapadula: “Siamo vogliosi di iniziare questa avventura in Serie A, una serie che rappresenta un sogno per ogni giocatore. A livello personale sono carico, ho maggiore consapevolezza nei miei mezzi e la consapevolezza che non basterà fare quello che ho fatto l’anno scorso. Voglio migliorare sotto ogni punto di vista in un campionato molto difficile e dove l’aspetto fisico conta ancora di più. Quattro anni fa ero in Serie C e guardando indietro potevo solo sognare un giorno di poter calcare il palcoscenico della serie A. Ho avuto la fortuna a 27 anni di poter vestire la maglia giallorossa e realizzare questa impresa. - continua La Mantia come riporta il sito del club - Nel reparto avanzato è arrivato Lapadula, un ottimo giocatore, con grandi qualità che può ricoprire diversi ruoli in attacco. Dopo questi primi giorni devo dire che con Gianluca mi trovo molto bene anche fuori dal campo e questa è una piacevole sorpresa. La concorrenza non mi spaventa, in Serie A poi servono più giocatori di livello in ogni ruolo. Saranno poi gli allenamenti e il campo a dire chi merita di giocare e chi no”.