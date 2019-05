© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia, attaccante del Lecce, durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A è intervenuto al microfono di Dazn: "E' il coronamento di un sogno, di una carriera. Ancora non riesce a metabolizzare. E' troppo bello, ce lo meritavamo e ce l'abbiamo fatta. Sono contento dei gol che ho segnato, ma ringrazio tutti dal primo all'ultimo per quest'annata. A Lecce ho trovato una casa, una famiglia. Voglio dedicare questa vittoria alla mia ragazza".