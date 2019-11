© foto di Stefano Di Bella

Così Andrea La Mantia. attaccante del Lecce che ha deciso la partita in casa della Fiorentina con il suo gol, a fine partita ai microfoni di DAZN: "Partita sofferta contro una grande squadra che ha iniziato forte ma è una vittoria fondamentale, su un campo del genere. Ci dà linfa per il cammino. Liverani ci chiede sempre di rientrare, noi lo sappiamo e lo facciamo volentieri. Fare gol è bello in tutte le categorie. Sono contento che abbia portato punti perché ci dà quella forza per andare avanti e crederci sempre di più".