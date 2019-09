© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ha parlato così in conferenza stampa a pochi giorni dalla gara di lunedì sera contro il Torino: "Questa settimana di sosta ci è servita per ritrovare energie, lavorando bene come sempre in vista della gara di Torino. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta di Verona, dovrà servirci da lezione. Serve fame, altrimenti in A fai fatica".

Sulla concorrenza: "Fa solo bene, più calciatori importanti ci sono e più ci divertiamo. Gli ultimi arrivati, lo stesso Babacar, sono stati acquisti di valore e giusti per noi, possiamo far bene. Io sono fisicamente ok, posso ricoprire qualunque ruolo in avanti e l'ho detto fin dal momento del mio arrivo".