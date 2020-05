Lecce, Lapadula: "Addio al Milan scelta che rifarei. Felice dell'affetto dei tifosi"

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, parla a RadioRossonera commentando l'affetto che i tifosi del Milan gli riservano in ogni occasione: "Questa cosa mi rende davvero orgoglioso. In quella stagione giocai un minutaggio pari a 13 partite facendo 8 goal dando così il mio contributo e mettendo in campo il carattere che mi ha sempre accompagnato“.

Perché è finita con il Milan?

“La verità è che avevo offerte da altre società e il Milan non fece nulla per bloccarle come se le appoggiasse. Questa cosa mi ha fatto riflettere ed è una scelta che onestamente rifarei. La cessione del club ha inciso molto e mi sono trovato a riflettere su quale fosse per me la scelta migliore. Io al Milan mi trovavo benissimo, come fosse la mia seconda casa; è stata una scelta ponderata ma difficile“.