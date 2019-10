Lecce, Lapadula al 45': "Ci tenevo a far gol, ma conta la prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula trova il primo gol con la maglia del Lecce in Serie A. L'attaccante ex Milan, all'intervallo della sfida che vede la sua squadra in vantaggio sul campo della Sampdoria, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non ho capito cosa sia successo nel finale, ma è passato. Ora ci sono 45 minuti di fuoco. Ci tenevo a far gol, ma bisogna aiutare la squadra attraverso la prestazione, poi arriverà tutto".