© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine del primo tempo tra Lecce e Sassuolo (2-1), ha parlato a DAZN Gianluca Lapadula, autore dell'iniziale vantaggio salentino.

"Dobbiamo tornare in campo concentrati e cattivi. Abbiamo visto a Genova cosa succede se molliamo un centimetro. Cosa cambia per me senza Babacar? Assolutamente niente".