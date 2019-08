© foto di Stefano Di Bella

Gianluca Lapadula è pronto alla prima in Serie A con la maglia del Lecce. L'attaccante ha parlato ai microfoni di Inter TV a un'ora dalla sfida contro i nerazzurri: "Sicuramente sarà una gara importante, per tanti motivi. È la prima del campionato, giocheremo contro una squadra attrezzata. Ma noi abbiamo lavorato molto bene in settimana. Se possiamo accusare l'emozione? Non credo, quando ci sono voglia e determinazione si possono compiere grandi imprese. San Siro è uno degli stadi più importanti d'Europa, ci sarà una bella cornice di pubblico. Io per il Lecce sono un innesto: il gruppo è molto bello, mi sono trovato alla grande fin da subito".