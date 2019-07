Lecce, Lapadula: "Due anni da dimenticare. Qui per riscattarmi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primi giorni in maglia giallorossa per Gianluca Lapadula, che dal ritiro del Lecce ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "C'è grande entusiasmo e stiamo lavorando bene. I compagni mi stanno aiutando a integrarmi nel gruppo. Questa è una piazza calda, piano piano conto di inserirmi al meglio".

Che impressione ti ha fatto mister Liverani?

"Lo conosco da 2-3 giorni, ha dato dei concetti di gioco ben definiti e si vede che è preparato. Avrò modo di conoscerlo meglio. Ho sentito parlare bene di questo gruppo, si percepisce l'unità e questo fa la differenza".

Cosa ti aspetti dalla nuova stagione?

"Ho giocato due anni non da Lapadula per tanti motivi, ora sono qui per riscattarmi. Sto bene fisicamente, ringrazio il presidente che mi ha dato fiducia. Ho grande voglia, sono in una grande società, con una tifoseria calorosissima. Mi hanno accolto bene, avevo bisogno anche di questo".