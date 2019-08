© foto di Matteo Bottazzo

Gianluca Lapadula, protagonista con una doppietta nel 4-0 rifilato alla Salernitana, analizza così la prestazione del Lecce in Coppa Italia: "Ho lavorato tanto in ritiro, come al resto dei compagni, e ci tenevo a partire così, a far bene alla prima ufficiale. Sono felice: non tanto per i gol, quanto per la mia condizione fisica, mi sono mosso bene nei novanta minuti. In questo momento mi sento sicuro del mio corpo. Una nuova punta? Il club fin qui si è mosso alla grande, se ritiene che serva un altro acquisto può solo far bene".