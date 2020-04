Lecce, Lapadula: "Penso alla salvezza e sogno un gol da ex a Donnarumma"

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Speriamo di poter tornare in campo e in casa ci prepariamo pensando alle 12 partite che mancano. In ogni caso sarà un calcio stravolto perché l'assenza del pubblico non ci consentirà di contare sul nostro uomo in più". Poi sul futuro ha aggiunto: "Adesso penso solo alla salvezza. Sono ambizioso e sapevo che il Lecce sarebbe stata una tappa fondamentale per me". E nel caso in cui il campionato dovesse ripartire? "Penso alla sfida da ex contro il Milan e sogno di segnare al compagno più forte che ho avuto, ovvero Donnarumma".