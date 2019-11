© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Lapadula ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Lecce dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Sono contento per il gol e per la prestazione ma c'è rammarico per questa partita nuovamente pareggiata. Peccato, perché avevamo fatto una grande prestazione. Devo ringraziare la società, lo staff tecnico che mi fanno lavorare bene, mi seguono su tutto e sono contento di aver trovato continuità. Se sto bene fisicamente so quello che posso dare, non voglio altro. I gol sono una conseguenza. Il mio obiettivo è rimanere con questo stato fisico".