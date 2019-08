L'arrivo in Salento, la nuova avventura in Serie A che inizia, l'abbraccio della gente già all'aeroporto di Brindisi. Giannelli Imbula parla al suo arrivo in città, prima di sottoporsi alle visite che lo vestiranno ufficialmente di giallorosso: “Sono felice di essere qui, non ho ancora parlato con Liverani ma lo farò a breve”, ha dichiarato il centrocampista classe 1992 ai microfoni di gianlucadimarzio.com.