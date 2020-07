Lecce, Liguori: "Con quindici punti ancora a disposizione continuo a credere nella salvezza"

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, ha voluto fare il punto della situazione sulla volata salvezza che attende la formazione allenata da Fabio Liverani con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook poi riproposto sulle pagine di PianetaLecce.it: "Brutto passo falso quello di mercoledì dopo due importanti prestazioni contro Lazio e Cagliari.

Alla base della scialba prestazione una stanchezza più mentale che fisica dovuta agli incontri molto ravvicinati che a turno stanno penalizzando un po’ tutte le squadre, anche quelle d’alta classifica nonostante la profondità e qualità delle loro rose.

Quando ci mancano diversi elementi inevitabilmente paghiamo dazio ma non siamo i soli anche se spesso siamo tra le squadre che “ovviamente" soffrono di più per via di questa formula.

A vedere il bicchiere mezzo pieno è come se avessimo pareggiato le ultime 4 partite contro Samp, Lazio, Cagliari e Fiorentina il che non sarebbe stato poco.

Mancano 5 partite con quindici punti a disposizione e personalmente continuo ad essere fiducioso nella salvezza con la consapevolezza che al momento abbiamo ampiamente rispettato pronostici e speranze, che che se ne dica, ovvero quelli di arrivare a giocarcela fino all’ultimo secondo dell’ultima partita (e cosi sarà) nonostante le enormi difficoltà del primo anno da matricola.

Io ci credo e sono certo che i nostri ragazzi domenica faranno una grande partita! Crediamoci tutti. Forza Lecce"