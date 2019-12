Lecce, Liguori: "Ko evitabile, mi aspetto una reazione: testa al Bologna"

© foto di Stefano Di Bella

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, sul proprio profilo di Facebook ha commentato la sconfitta col Brescia: "Giornata da dimenticare, sconfitta evitabilissima visto anche il modo in cui abbiamo tenuto il campo… Purtroppo continuiamo a pagare delle disattenzioni che in questa categoria sono letali. Abbiamo una discreta classifica che possiamo e dobbiamo migliorare a partire da domenica prossima e dalla quale dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Mi aspetto una grandissima reazione da parte dei ragazzi come hanno sempre saputo fare. Capitolo chiuso, TESTA AL BOLOGNA!”.