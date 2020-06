Lecce, Liguori: "Non sarà facile ripartire senza i nostri tifosi, spiace non averli con noi"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori si è soffermato sulla mancanza dei tifosi: "La mancanza dei tifosi allo stadio è la nota dolente per tutte le società. Per quanto riguarda il Lecce non sarà facile ripartire senza i nostri sostenitori, specialmente nell’anno del record di abbonamenti registrati nella storia della società giallorossa. Dispiace non averli con noi, ma purtroppo il coronavirus è stato un qualcosa che è caduto addosso senza avviso. Occorre andare avanti".