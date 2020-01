Lecce, Liguori: "Prima sfoltire, poi daremo nuove alternative a Liverani"

© foto di Stefano Di Bella

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, analizza sulle colonne di Tuttosport l'andamento dalla squadra giallorossa anticipando anche che sul mercato non verranno fatte follie: "Il Lecce è stato costruito con sacrifici economici importanti per salvarsi all’ultima giornata. I 15 punti conquistati in classifica sono arrivati con grande lavoro e sacrificio. Nonostante l’ultima sconfitta in campionato, sono sicuro che questa squadra continuerà a giocare conquistando punti importanti da sfruttare nello sprint finale del torneo. Mercato? Dobbiamo muoverci con massima attenzione dando uno sguardo al bilancio. Ad oggi in rosa ci sono diversi elementi in esubero che non sono riusciti ad esprimersi al meglio in questa prima parte di stagione. Cercheremo di trovare loro una giusta sistemazione. Una volta sfoltita la rosa prenderemo elementi che siano in grado di dare alternative a Fabio Liverani. L’obiettivo è quello di prendere calciatori che conoscano il campionato di Serie A”.