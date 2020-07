Lecce, Liverani: "A Bologna con la fame di chi vuol raggiungere un obiettivo"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha presentato così la sfida di domani pomeriggio contro il Bologna: "Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato, lo sapevamo già dopo aver perso lo scontro diretto di Genova. Noi dobbiamo fare il nostro dovere e provare a vincerle tutte: questo deve essere lo spirito, partita per partita. Abbiamo una gara difficile contro il Bologna, due settimane fa ha vinto a San Siro contro l'Inter e vuol dire che ha qualità. Ha un allenatore bravo, preparato... Noi andremo lì con rispetto e l'umiltà di chi sta dietro, ma anche con la fame di chi deve raggiungere l'obiettivo".

Quanto è stato importante l'approccio contro il Brescia?

"Abbiamo fatto la prima mezzora di grande livello, abbiamo sviluppato il gioco partendo dal portiere. È stato un ottimo primo tempo credo, abbiamo creato quattro-cinque occasioni limpide. Abbiamo chiuso avanti di due gol, ma il vantaggio poteva essere più ampio; ad inizio ripresa siamo andati in difficoltà e questo si può pagare a caro prezzo, dobbiamo limitare questi cali".

Tutti convocati a parte Deiola.

"Rossettini, che ha avuto qualcosa di unico, è difficile vederlo in campo. Gli altri stanno facendo progressi, valutiamo giorno per giorno. Se avremo recuperato tutti, varrà la pena metterli dentro se ci sarà qualcosa di importante da giocarsi".

Può influire giocando conoscendo il risultato del Genoa?

"Sarebbe un errore se oggi pensassimo ancora agli altri. Il loro risultato non può influire, dipende da noi".

Serve pazienza?

"Le partite ogni tre giorni si vivono su disattenzioni, sulla mancata concentrazione. Ricaricare ogni tre giorni è una cosa difficile, soprattutto per chi non è abituato come noi. Sarà una sfida con temperature calde, la gestione della gara dovrà essere di grandissimo livello".

Che partita sarà?

"Sinisa, come me, non vuole perdere nemmeno a biliardino. Sarà una partita tosta e combattuta, ma noi vogliamo vincere la partita: dobbiamo raggiungere un obiettivo che loro hanno già raggiunto. Non sarà un match semplice, servirà una partita straordinaria".

Quanto è importante il contributo di Lapadula?

"È importante quello di tutti coloro che vogliono esserci. Non si allena dalla prima partita con il Milan a pieno regime, ci ha dato una mano e disponibilità. Numericamente non abbiamo calciatori in avanti, ma sappiamo anche di non avere il Lapadula pre-lockdown".

Udinese fuori dai giochi?

"Ha 39 punti, è già un bel passo avanti. Bisognerà vedere cosa farà alla prossima prima dello scontro diretto: se farà un altro risultato positivo, sarà fuori".