Lecce, Liverani: "A fine stagione parlerò con la società per il mio futuro"

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato anche del suo contratto: "L'accordo è fino al 2022 ma a fine stagione faremo il punto con il club per valutare la soluzione migliore per tutti. Il Lecce per me è la priorità ma decideremo tutto alla fine del campionato".