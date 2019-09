Il tecnico Fabio Liverani, ha commentato così la vittoria del suo Lecce contro il Cosenza, nel test amichevole disputato oggi: "Mettere minuti nelle gambe era per noi molto importante. La speranza è che Imbula non abbia niente di grave, perché non può perdere neanche un allenamento. Babacar non ha i 90 minuti nelle gambe, e si vede. Come tutti i giocatori sul mercato, anche lui ha condizioni non ottime. Mancosu si è reso conto di non poter essere il giocatore visto contro il Verona: lui con la squadra ha fatto solo 17 allenamenti, è indietro ma deve cercare di giungere a condizione nel minor tempo possibile. Anche Farias è allo stesso livello. Ripeto a questi giocatori mancano minuti nelle gambe", riporta Sololecce.it.