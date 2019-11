© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato il Tecnico del Lecce Fabio Liverani. Queste le sue dichiarazioni nel corso della puntata di Sportitaliamercato: “Abbiamo fatto delle buone partite e abbiamo concesso il giusto. Noi siamo bravi e laboriamo, non prendiamo quasi mai gol in inferiorità numerica. Cerchiamo di far cambiare idea a chiunque abbia un’idea negativa su di noi. Sono convinto che la strada per la salvezza che dobbiamo percorrere sia questa e non la cambieremo. Queste ultime cinque gare ci daranno le indicazioni sul lavoro da fare sul mercato, il direttore è la società faranno il massimo per trovare i tasselli mancanti. Tutto quello che abbiamo coltivato qui a Lecce è stato merito di tutti. Io ho bisogno di stimoli e di obiettivi importanti per esprimermi al massimo”.