© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Liverani: "L'amarezza è quella di aver buttato quattro punti in quattro giorni e credo che i ragazzi meritassero almeno una vittoria nelle due partite. Ma in questa categoria si possono pagare a caro prezzo alcuni errori, ma continuiamo così e ci prendiamo quattro pareggi consecitivi che per chi lotta per non retrocedere ottenere risultati positivi è fondamentale".

Su Lapadula: "Ha fatto un gol dei suoi eccezionale. È un giocatore su cui contiamo, ha ritrovato una buona condizione fisica e si sta conquistando quotidianamente la maglia da titolare. Non si può giocare solo di qualità ma anche di squadra e di cuore e Lapadula incarna queste caratteristiche".