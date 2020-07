Lecce, Liverani amaro: "Perso per 2 errori. Ma la salvezza resta possibilissima"

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato al termine della partita persa 2-1 contro la Sampdoria al Via del Mare. Queste le sue parole raccolte da TMW: "C'è delusione, è normale. Perdiamo una partita perché abbiamo commesso 2 errori e loro 1. C'è delusione e rammarico, non ho visto grande differenza in campo fra le squadre".

La salvezza è ancora possibile? "Possibilissima, ma c'è da ripartire velocemente. Questi errori li stiamo pagando a caro prezzo, oggi abbiamo perso una partita per colpa di due errori evitabilissimi, di attenzione e serenità. Questo mi dispiace, se perdi come con Milan e Juve le sconfitte le digerisci, così no".

I rientri di Barak e Farias importanti per il finale? "Farias lo aspettiamo, ma in 8 mesi ha giocato 3 spezzoni. Speriamo che possa ritrovare la condizione ma giocando ogni 3 giorni non è semplice. In questo momento in cui devi rincorrere e sei affaticato è dura, è una stagione un po' maledetta: penso agli infortuni di Meccariello di stasera, ma pure a quelli di Deiola e Majer che sono due giocatori importanti per questa squadra. Ora dobbiamo recuperare le forze, ci sono altre 9 partite e dobbiamo rimboccarci le maniche per far meglio di questa sera anche se un pareggio sarebbe stato più giusto".

Perché credo ancora alla salvezza? "Perché è dura per tutti e questi ragazzi mi hanno fatto vedere dei valori. Siamo comunque ad un punto dal quartultimo posto, il tempo e le distanze non sono abissali ma bisogna iniziare a fare i punti".

Felice per Mancosu? "E' un ragazzo che ci mette cuore e passione, ha avuto queste possibilità e sta cercando di sfruttarle al massimo. Avevamo trovato una quadratura, poi il lockdown ci ha fatto perdere giocatori e certezze".