Dalle colonne del Corriere dello Sport Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato della sua avventura in salento iniziando dal calendario affrontato finora, con quasi tutte le big della Serie A già messe in archivio: "Quasi tutte, in effetti. Ci mancano ancora Milan e Juventus e non è poco. Ma è fondamentale recuperare chi non è ancora al massimo perché finora non abbiamo realmente idea di quanto valga la squadra. Secondo me ha margini di miglioramento molto ampi".

Sul non aver visto ancora il vero Lecce l'allenatore ha poi spiegato: "Perché abbiamo lavorato con mezza squadra alla volta. A mio avviso però non esiste un calcio perfetto. Idee, qualità, gioco, abnegazione e per la salvezza si lotta. Pretendere di essere solo belli è presunzione. A questo livello tutti i giocatori devono capire le situazioni. Buttare la palla quando serve, giocarla se è opportuno. In ogni partita ci sono tutti i momenti immaginabili".