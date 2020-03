Lecce, Liverani: "Andava sospeso tutto il turno o attenersi al governo. Così è un altro campionato"

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Atalanta, il tecnico Lecce, Fabio Liverani è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Credo che il primo tempo è stato giocato alla pari, sono partiti meglio, abbiamo regalato il primo gol e poi abbiamo ripreso la gara con due giocate di Saponara, un gol e un assist. Nella ripresa dovevamo essere più attenti ma abbiamo subito il terzo gol con una giocata del campione che ha spostato mezzo stadio. Dopo il quarto gol la squadra non aveva più la forza di andare a riprenderla. La cosa che mi rammarica è stata non avere la forza di evitare un passivo così.

Sul Campionato?

"Ci sono delle priorità, la salute è la prima, il governo si è espresso per giocare a porte chiuse, la Lega poteva attenersi ma ha scelto diversamente sabato alle 12 e questo non giusto, deve essere super partes e garante di 20 squadre, non solo alcune. Era giusto rinviare l'intero turno, poi la Lega doveva trovare nuove date ma ha già deciso il 13 maggio, ora la data non può essere più cambiata e in alternativa devono essere le squadre d'accordo a cambiare data. Ma alcune gare se ti giochi qualcosa a marzo sono giocate in modo, a maggio in un altro. Chi prepara la partita, non ha più un obiettivo, è normale, se invece questo turno fosse slittato a tutti uguale, sarebbe stato diverso. La Lega deve essere garante di 20 squadre, non di 8 o 10. O giocavano tutti o nessuno. Se non c'era spazio allora dovevamo attenersi alla decisione del governo che aveva scelto le gare da giocare a porte chiuse. Così come ha fatto la UEFA che si è attenuta al governo italiano".